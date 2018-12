Gemeente komt tussen in kosten

plafonds private mergelgroeven LXB

19 december 2018

12u00 0 Riemst Voor eigenaars, verhuurders en huurders van een mergelgroeve is het een kostelijke zaak om om de stabiliteit van de plafonds van de groeve boven een perceel grond of een woning te controleren. Om hen daar een stuk in tegemoet te komen, heeft de gemeenteraad op voorstel van het schepencollege besloten om de private eigenaars en gebruikers van gangenstelsels in de mergelgroeven een toelage te geven.

Eenmalig

Het gaat om een éénmalige tussenkomst van de gemeente. De toelage bedraagt 0,25 euro per vierkante meter plafond dat geïnspecteerd is volgens een uitgevoerd stabiliteitsrapport. Het maximaal door de gemeente toegekende bedrag is 2500 euro per aanvrager. De toelage is gebaseerd op de oppervlakte die daadwerkelijk is geïnspecteerd. Is de oppervlakte groter dan is goedgekeurd door het schepencollege zal de gemeente voor de bijkomende oppervlakte geen toelage toekennen en uitbetalen.