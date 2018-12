Gemeente brengt een uniek

fotoboek van alle dorpen uit LXB

19 december 2018

12u00 0 Riemst Het gemeentebestuur brengt een uniek fotoboek over Riemst uit. En de titel luidt:”Verbeeld onze gemeente Riemst ten voeten uit”. Tijs Posen, fotograaf uit Tongeren, kreeg de opdracht voor het maken van een fotoboek. “Het is een verzameling van sprekende beelden die woorden overbodig maken”, liet hij verstaan. “De foto’s zijn visuele oneliners die nauwelijks uitleg behoeven.”

Plekken

Op z’n zoektocht naar passende foto’s viel z’n oog op karakteristieke plekken en gebouwen en op mensen die hij tijdens zijn verkenningen in de gemeente mocht ontmoeten en portretteren. “Het fotoboek is een mix van landschappen en nabije gezichten van Riemstenaren, van het dorpse leven en van levendige dorpen. Een heerlijk veelzijdig boek voor jong en oud”, getuigde Marina Pauly, schepen van cultuur en communicatie.

Dialect

Opvallend is dat in het fotoboek voor elk dorp in Riemst een typische en herkenbare uitspraak in het dialect opgenomen. “We willen het cultureel erfgoed van het dialect levendig houden”, wierp schepen Pauly op. Het fotoboek wordt voorgesteld aan de hand van een mobiele tentoonstelling waarbij enkele beelden uit het boek te bezichtigen zijn voor het grote publiek. “Zo willen we toch iedereen de kans geven om de beelden uit het boek te komen bewonderen”, lichtte de schepen verder toe. Momenteel loopt de expo nog een paar weken in de boekerij van de gemeente waarna ze verhuist naar de dorpen.”

Alle seizoenen

Dat in het boek alle dorpen aan bod komen, is een bewuste keuze. “We brengen ze in verschillende seizoenen in beeld”, vulde burgemeester Mark Vos er nog aan toe. “Zo geven we een overzicht van alles wat onze dorpen te bieden hebben.” Het fotoboek zal de gemeente als geschenk overhandigen aan jubilarissen in de gemeente. Meer info op communicatie@riemst.be.