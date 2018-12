Gemeente bezorgd voor hinder

bij uitbreiding cementwinning LXB

21 december 2018

12u00 0 Riemst Het gemeentebestuur tekent bij de naburige gemeente Bassenge, een Waalse grensgemeente, bezwaar aan tegen de uitbreiding van de groeve Romont. De laatste ligt in Eben-Emael. En 26 hectare zou nu onteigend worden voor de winning van cement voor CBR, de cementfabriek in Lixhe. “We zijn bezorgd voor mogelijke hinderen voor Riemstenaren die in de nabijheid van het gebied wonen”, liet Mark Vos, de burgemeester van Riemst, horen.

Bij toeval

De ontginningszone van 26 hectare grens aan Riemst. Ze bevindt zich in de nabije omgeving van Zichen-Zussen-Bolder. “Volgens de wettelijke bepalingen moest er geen procedure van bekendmaking en openbaar onderzoek in de aangrenzende gemeente gebeuren”, stelde Mark Vos. “Ht us puur bij toeval dat we kennis kregen van dit onteigeningsproject. De vergunning voor de exploitatie van de zone is verleend maar toch willen we als gemeente de belangen van onze inwoners in dit dossier verdedigen. We uiten onze bezorgdheid over de mogelijke hinder die de uitbreiding met zich meebrengt”, aldus de burgemeester. Hij bedoelt de geluidshinder door de inzet van zware machines om de groeve af te graven en het transport van de cement.

Hinder

De afstand van de woningen in Zussen tot de groevegrens bedraagt minder dan 400 meter. Bovendien bevinden zich twee bedrijven aan de afgravingszone. “We eisen een goede visuele en akoestische afscherming om hinder van stof en geluid te beperken”, vulde de schepen van leefmilieu Mathieu Eycken nog aan. “Stofhinder dient voorkomen te worden door een sproei-installatie. Bij transport van leem dienen ook de wegen zuiver gehouden te worden.” Burgemeester Vos spreekt ook z’n vrees uit voor trillingen van het aan- en afrijdend transport. “We vragen met aandrang dat de gevolgen van de trillingen op de stabiliteit van de ondergrondse gangenstelsels van de mergelgroeven in onze gemeente te onderzoeken. “Ook vragen we een fietsverbinding te voorzien tussen Riemst en Eben-Emael. Door de werken zal deze verbinding verbroken worden en zouden de fietsers een minder veilige omleidingsroute moeten volgen”, besloot Mark Vos.