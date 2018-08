Frietenbak voor getroffen gezinnen na grondverzakking 23 augustus 2018

Elke Ratajczak en haar partner Tom Stassen, die mobiel kraam 't Frietamientje uitbaten, hebben gisteren op het Trudo Jansplein in Zussen (Riemst) vier uur lang een frietenbak gehouden voor een goed doel.





De opbrengst gaat integraal naar vier gezinnen en een bejaarde dame van 80 jaar. Hun huizen in de Monseigneur Trudo Jansstraat liepen schade door een grondverzakking waarbij een groot gat werd geslagen in het wegdek. Inmiddels is het gat gedicht met zand.





Vier van de vijf panden zijn tot nader orde onbewoonbaar verklaard door scheuren in muren en instorting van vloeren.





Solidarieit

"Het is vreselijk wat die mensen is overkomen. Hier frieten bakken, is het minste wat we kunnen doen", vertellen Elke en Tom. Hun geste kreeg veel lof en het was een komen en gaan van mensen uit Zussen die frieten bestelden. Een van hen was Cindy Tielens. "Met zijn achten komen we uit solidarieit met de gedupeerde bewoners frietjes kopen. Dat hier zoveel mensen frieten komen halen, toont dat velen meeleven met de getroffen gezinnen en dat de dorpsbewoners nog sterk aan elkaar hangen." (LXB)