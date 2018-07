Familie krijgt persoonlijke bedanking van ambassadeur 06 juli 2018

02u45 0

Persoonlijke felicitaties krijgen van een ambassadeur: het is een onderscheiding die maar weinig mensen is gegeven. Bertrand Janssen (72), z'n broer Roger en hun echtgenotes waren dan ook enorm verrast toen Amadou Diop, de ambassadeur van Senegal in ons land, deze week op bezoek kwam naar Riemst om hen persoonlijk te bedanken. De vier zamelden na een rondreis in het Afrikaanse land vorig jaar maar liefst 13.000 euro in voor schooltjes in het dorp Cap Skirring, die het zonder stromend water of andere basisvoorzieningen moesten stellen. Van de gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking kreeg de familie 1.000 euro. "Onze echtgenotes trokken langs alle basisscholen in de gemeente om de moeilijke omstandigheden uit te leggen waarin de kinderen ginder lesvolgen", aldus Roger. Hierop schoten de scholen in actie. Het leverde 5.000 euro op. De rest komt van bijdragen van serviceclubs.





20 waterkraantjes

"Nu kunnen we een waterpomp plaatsen die op stroom van zonnepanelen draait én 20 waterkraantjes installeren", zegt hij. In een tweede schooltje met 80 kinderen wordt een handmatig bediende waterpomp geplaatst. "We zijn blij dat we de kinderen kunnen helpen, we zijn ook blij met de erkenning door de ambassadeur", besloot Janssen. (LXB)