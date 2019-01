Familie Hessels hoopt vandaag terug te kunnen keren naar verzakte woning Stabiliteitsdeskundigen onderzoeken ernst van verzakking aan Misweg Toon Royackers

25 januari 2019

12u21 5 Riemst De familie Hessels hoop vandaag terug te kunnen keren naar hun verzakte woning aan de Misweg in Zussen bij Riemst. Donderdag ontdekte bewoonster Petra Hessels plots een grote scheur in de garage, naast haar woning. Van daaruit kon ze zelfs rechtstreeks in de kelder van haar buurman kijken. Intussen blijkt ook dat funderingen onder haar veranda voor een groot deel verzakt zijn.

De familie Hessels moest donderdagochtend halsoverkop hun woning aan de Misweg verlaten. “Ik wilde gisterenochtend gaan kijken of mijn droogkast klaar was, en toen zag ik die grote opening in onze muur,” vertelt Petra Hessels. “Ik heb snel mijn man geroepen, en samen hebben we alarm geslagen. We roken immers een vreemde gasgeur. Door de opening zag ik zelfs de hele gasinstallatie van onze buurman boven de verzakking bengelen. Uiteraard zijn we op verzoek van de gemeente en de brandweer geëvacueerd.”

De familie mocht nog enkele hoogstnodige spullen meenemen, en kon ook hun hond evacueren. “De nacht hebben we moeten doorbrengen in een Bed & Breakfast in Herderen. In ons huis was het blijkbaar te onveilig.” Vrijdagmorgen kwam de gemeente opnieuw samen met stabiliteitsdeskundigen. “Het onderzoek loopt, we hopen snel te weten wat er aan de hand is,” liet burgemeester Marc Vos (CD&V) aan de getroffen familie weten. Gisteren leek het er alleszins op dat een oude mergelgroeve onder de getroffen woning was ingezakt.

Mysterieuze grot?

Vrijdagmorgen kwam de familie het onderzoek van stabiliteitsdeskundigen opvolgen. “We worden heel goed opgevangen, zowel door familie als door de gemeente,” benadrukt Petra. “Maar uiteraard hopen we dat we vannacht toch terug naar onze eigen woning kunnen. Of we weet hadden dat er onder onze woningen een grot lag? Absoluut niet. In 2009 hadden we nog te horen gekregen dat het veilig was, op de plek waar ons huis stond. Op kaarten blijkt ook nergens een grot te staan. Heel bizar allemaal. Mogelijk heeft het iets te maken met de recent uitgevoerde werken bij een buurman hiernaast? Maar dat zal wel blijken uit het onderzoek. We hebben intussen wel te horen gekregen dat de grond onder onze veranda voor een groot deel mee verzakt is. Zelfs de vloer onder onze verwarmingsketel dreigt het nu te begeven. We maken ons dus wel grote zorgen.”

Gisteren verzakte al de kelder van de buurman. Maar omdat de woningen links en rechts tegen het getroffen huis gebouwd zijn, dreigen ook daar dus ernstige stabiliteitsproblemen. Rechts is de woning van de getroffen familie Hessels, die in 2007 ook al tragisch het nieuws haalde, nadat hun dochter Gabby Vermoord was teruggevonden. De woning links stond donderdag leeg. De bewoner van de getroffen woning die in renovatie was, kan voorlopig bij een vriendin logeren.