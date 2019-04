Extra parking en wegenis om verkeer op

welzijnscampus in goeie banen te leiden LXB

17 april 2019

12u00 0 Riemst De welzijnscampus Eyckendael in Riemst- Centrum, waar al een woonzorgcentrum (60 bedden), serviflats (30), woningen voor senioren, het Wit Gele Kruis, een groepspraktijk van huisartsen en nog andere voorzieningen gevestigd zijn, wordt verder ontwikkeld. Straks wordt een extra vleugel van het woonzorgcentrum met nog eens 40 bedden geopend. Ook wil Familiehulp een dagopvang uitbouwen op de campus. Door de aanwezigheid van tal van diensten en voorzieningen groeit het verkeer op de campus. “Het is nu al chaotisch, en om het verkeer in goeie en veilige banen te leiden, voeren we enkele ingrepen uit”, legt de burgemeester van Riemst Mark Vos (CD&V) uit. Hiervoor trekt de gemeente 420.000 euro uit.

Extra parking

“Er is een tekort aan parkeerplaatsen”, vult hij aan. “Vandaag hebben we al een parking voor 30 wagens, nu voorzien we een tweede parking voor 80 auto’s. Verder leggen we een weg aan vanop de campus naar de Klein Lafeltstraat. Kwestie van de campus nog beter te kunnen ontsluiten zodat het verkeer vlotter kan afgewikkeld worden.” Extra aandacht gaat uit naar de kinderen die in de buurt naar de basisschool De Klinker gaan. “Zo voorzien we een fietspad waarop de kinderen veilig en apart van het andere verkeer tussen de Paenhuysstraat (daar ligt de school) en de woonwijk Krinkelsgracht kunnen fietsen”, licht de burgemeester Mark Vos. “Verder maken we de campus groener met bomen en zitbanken. Voor een betere leesbaarheid en toegangelijkheid zal de weg die de bibliotheek met de seniorenwoningen verbindt rechtgetrokken.”