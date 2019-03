Drugsdealer betrapt met drugs in onderbroek: riskeert 15 maanden cel VCT

18 maart 2019

18u06 0 Riemst Drugsdealer K. liep tegen de lamp tijdens een politiecontrole in Riemst in de nacht van 26 op 27 oktober. In het kader van de ‘Een dag niet’ actie voerde de politie controles uit tegen woninginbraken. De bizarre rijstijl van P. (46) uit Heusden-Zolder trok de aandacht van de controleurs. In de wagen zat K. met 320 ml speed, spuiten en bolletjes. Hij had de drugs zelfs in zijn onderbroek verstopt. K. riskeert 15 maanden cel, zijn chauffeur zes maanden met uitstel.

K. zit momenteel in voorhechtenis maar wenste zelf niet te verschijnen voor de strafrechter in Tongeren. Zijn advocaat gaf toe dat K. eerder al veroordeeld werd tot twintig maanden cel door de rechtbank in Turnhout. Hij vroeg een straf met uitstel. “Hij heeft een kleine handel, hij is geen grote drugsdealer.” Toen K. recent vrijgelaten werd uit de gevangenis, trok hij onmiddellijk naar de Carrefour, waar hij met twee repen snickers aan de haal ging. Daarvoor kreeg hij opnieuw drie maanden cel.

Chauffeur P. kwam zich wel persoonlijk verdedigen. “Ik gebruikte toen speed en had dat van hem gekocht. Ik gebruikte enkel in het weekend, nooit tijdens de week als ik moest werken.” Volgens de magazijnier begon hij drugs te gebruiken als pijnbestrijding, nadat hij drie vingers verloor bij een zwaar arbeidsongeval. “Maar ik heb een therapie gevolgd en ben nu volledig clean.”

Vonnis op 15 april.