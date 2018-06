Driesprong krijgt 148.000 euro voor openstellen turnzaal 20 juni 2018

02u51 0 Riemst 148.000 euro subsidie, dat is wat kleuter- en lagere school De Driesprong uit Millem krijgt van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voor het openen van haar turnzaal voor verenigingen uit de buurt. Met het geld wordt de zaal met 40 vierkante meter uitgebreid.

Schepen van Onderwijs Bert Cilissen (CD&V) vroeg de subsidie op het laatste nippertje aan. "Het was kort dag, ik had maar een kleine maand de tijd om een project uit te schrijven en in te dienen", legt de schepen uit. Hij schreef een project voor de turnhal van de gemeentelijke kleuter- en lagere school De Driesprong uit Millen.





"We krijgen 148.000 euro subisdie van de minister", vertelt Cilissen. Met dat geld wordt de turnzaal met 40 vierkante meter uitgebreid. Bovendien zal het oude afdak afgebroken worden en vervangen door een sanitair blok met douches. Ook de kleedkamers komen op die locatie.





"Als gemeente dragen we een kleine dertig procent van de totale kosten bij, de rest komt van de subsidie", vult de schepen aan.





Nog dit najaar vangen de werken aan. Tegen december volgend jaar zal de uitgebreide turnzaal gebruiksklaar zijn.





"Er is nu al vraag van een aantal verenigingen uit de directe omgeving die de uren na de schooltijd wensen te huren", aldus nog Cilissen. (LXB)