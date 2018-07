Chauffeur voor derde keer in zes maanden betrapt 10 juli 2018

Zondagavond omstreeks 17.30 uur heeft een interventieploeg van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst een voertuig uit Riemst gecontroleerd in het kader van de zomer BOB-campagne. Dat gebeurde ter hoogte van de Romeinsestraat. De bestuurder, die aanvankelijk rood blies op een pré-tester, blies uiteindelijk toch 'safe'. De verplichte boorddocumenten voor het voertuig bleken ook in orde te zijn. Omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. Deze test tekende positief voor het gebruik van amfetamines. De 29-jarige bestuurder weet dit aan het gebruik van bepaalde voorgeschreven geneesmiddelen. Hij speelde zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt. Op het commissariaat van Bilzen werd een bloedproef opgelegd. De bestuurder weigerde hieraan mee te werken. In 6 maanden tijd liep de jonge bestuurder in totaal 3 keer tegen de lamp. De bestuurder zal zich moeten gaan verdedigen bij de politierechter. (BVDH)