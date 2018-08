Chateau Neercanne lid van 'Relais en Châteaux' 13 augustus 2018

Château Neercanne, op de grens van Maastricht met Riemst, is toegetreden tot de prestigieuze vereniging 'Relais & Châteaux. Hiervan maken wereldwijd alleen maar de uniekste horecazaken deel uit. Eerder trad het andere kasteel van de Oostwegelgroep toe. Neercanne wordt aan andere leden voorgesteld tijdens het wereldcongres van Relais & Châteaux in november in Quebec (Canada). "We zijn trots dat Château Neercanne lid is geworden. De passies van Relais & Châteaux voor gastronomie en 'art de vivre' sluiten naadloos aan bij ons huis. Voor ons team is het extra inspirerend om deel te worden van het grootste culinaire netwerk ter wereld met de meeste Michelinsterren", aldus eigenaar Camille Oostwegel. (WJL)