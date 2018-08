Buurt steunt gezin ingestorte woning OUDERS MOGEN ZAAL EN SPRINGKASTEEL GEBRUIKEN VOOR JARIG ZOONTJE XAVIER LENAERS

18 augustus 2018

02u25 0 Riemst Een week na de grondverzakking in Zussen, mocht een eerste gezin weer naar huis. "Ons huis is niet beschadigd, dus mogen we er opnieuw in", vertellen Xander Herrijgers en zijn vrouw Bregje. Voor de bewoners van de vier andere panden gaven de veiligheidsdiensten nog geen goedkeuring.

Xander en Bregje en hun twee kinderen Phaedra (4) en Midas (6) zijn opgelucht, nu ze na een week opnieuw in hun huis mogen. "Enkele dagen geleden mocht ik kijken hoe ons huis er bij lag. Alles stond er nog, dus dat stelde me gerust", vertelt Xander. "Toch was het afwachten wanneer het woonverbod zou worden opgeheven, maar gisteren kregen we gelukkig het verlossende bericht. Mijn vrouw en kinderen moeten wel nog wat hun schrik overwinnen."





Johnny Nijssen, z'n vrouw Severine Wouters en hun kinderen Lorenzo (7) en Mathis mogen nog niet terugkeren naar hun woning. "We vrezen dat het verloren is", vertelt Johnny Nijssen. "De vloer en de inboedel van de living zijn weggezakt. Meubels en ander materiaal liggen in een gat van twee tot drie meter diep. In de keuken zitten scheuren, maar die lijkt voor de rest intact. Hoe de toestand op de bovenverdieping is, kan ik niet zeggen."





Verjaardagsfeest

Ondanks alles heeft het gezin toch iets te vieren, want hun zoontje Mathis wordt vandaag één jaar. "Normaal gezien zouden we zijn verjaardag in onze tuin vieren, tot zondag ons huis instortte", vertelt Severine Wouters. "Daardoor hadden we niet echt veel zin in een feest. En vooral, waar moesten we nog een zaal vinden?" Nico Steegen, voorzitter van vzw Sint-Genoveva bracht soelaas. "We hebben onze zaal gratis ter beschikking gesteld", zegt hij. "Ook de dranken hoeven ze niet te betalen." Johnny en Severine werden er stil van. "Een mooie geste", vertellen ze. "Nu kunnen we van z'n verjaardag toch nog een mooi feest maken en kunnen de kinderen hun gedachten eens verzetten."





Springkasteel

Het gemeentebestuur zorgde ook gratis voor een springkasteel. Ook de inzameling van kleren, schoenen en speelgoed, die meteen na het voorval is gestart, loopt als een trein. Leo Jans, directeur van de vrije basisscholen Trudo, Den Dries en Jekerdal (Zussen, Bolder en Kanne) stuurde een brief naar de ouders van alle kinderen die er school lopen. In Den Dries lag gisteren de cafetaria van de zaal goed gevuld. Nog tot eind volgende week kunnen daar spullen worden gebracht.





Burgemeester Mark Vos gaf een stand van zaken over de getroffen huizen. Voor huis 17 werd de riolering naar de overkant van de straat gelegd, omdat die ter hoogte van het gat geknakt was. Het zwaarbeschadigde huis 16 werd gisteren leeggehaald. Volgende week wordt het gat in het wegdek opgevuld met zand. Onder de muur tussen huizen 14 en 12, die zwaar zijn ingestort, wordt schuim gespoten dat snel hard wordt.