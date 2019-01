Burgemeester vrijgesproken voor aanval losgebroken honden

11 januari 2019

12u00 0 Riemst Het hof van beroep heeft burgemeester Mark Vos en het gemeentebestuur vrijgesproken in de zaak van de loslopende honden. Volgende maand is het vijf jaar geleden dat Yuki Lahaye (toen 11) op straat werd aangevallen door honden die bij een hondenfokker waren uitgebroken. Het meisje liep ernstige letsels op. De ouders van Yuki dienden klacht in tegen de broodfokker, de gemeente en de burgemeester.

Volgens de ouders zou de gemeente niet genoeg gedaan hebben om de aanval op Yuki te voorkomen. De zaak kwam voor de rechtbank van eerste aanleg, die de gemeente en de burgemeester niet verantwoordelijk achtte. Dat heeft het hof van beroep nu bevestigd. Het oordeelt dat de argumenten van de ouders ongegrond zijn. Riemst had op het moment van de feiten geen reden om verontrust te zijn over de uitbating van de hondenfokkerij. Er waren geen eerdere incidenten met de honden bekend en het erf van de fokker was goed omheind. De gemeente had die omheining zelfs als voorwaarde opgelegd om de vergunning te verkrijgen. Alles wijst erop dat de honden die bewuste dag door onachtzaamheid van de fokker uitgebroken waren. “We zijn blij dat we zowel in eerste aanleg als in beroep vrijgesproken worden”, zegt burgemeester Mark Vos. “Het neemt niet weg dat we enorm betreuren wat er gebeurd is en dat we meeleven met Yuki en haar familie.”