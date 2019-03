Burgemeester Vos roept bewoners op om onderaardse gangen te melden Dirk Selis

08 maart 2019

09u59 0 Riemst In Zichen-Zussen-Bolder bij Riemst is het onderzoek naar de verzakkingen nog steeds aan de gang. De Misweg kan nog steeds niet worden open gesteld voor het verkeer en blijft enkel toegankelijk voor voetgangers. Ondertussen roept de gemeente haar inwoners op om alle ondergrondse gangen te melden.

In de zomer van 2018 vond er een verzakking plaats op de Mgr. Trudojansstraat in Zichen-Zussen-Bolder. Begin dit jaar werd het dorp opnieuw getroffen door een verzakking op de Misweg. Enkele woningen werden ernstig beschadigd, waardoor de gezinnen hun huis moesten verlaten. De gemeente ondersteunde de gezinnen na de gebeurtenissen bij het vinden van een opvangplaats en liet de nodige stabiliteitswerken uitvoeren in het kader van de openbare veiligheid. Ook nu blijven we de situatie op de voet opvolgen.

“Op de Mgr. Trudojansstraat loopt momenteel nog steeds een onderzoek naar de exacte oorzaak van de verzakking. Pas na afloop van dit onderzoek en na uitspraak van de verzekeringen, kunnen we verdere stappen nemen.” zegt burgemeester Mark Vos. “De weg kan nog niet opengesteld worden voor verkeer, deze blijft enkel toegankelijk voor voetgangers. Op dit moment is er ook nog geen zicht op een timing voor het openstellen van de weg”.

Zwaar verkeer

Ook over de woningen op de Misweg is er momenteel nog geen duidelijk standpunt ingenomen vanuit de verzekeringen. De smalle doorgang die gemaakt werd, blijft toegankelijk voor licht verkeer. Metingen wijzen echter uit dat er nog steeds passage is van zwaar verkeer. We vragen dan ook met aandrang om hier niet te passeren met zware voertuigen. Dit om de hinder voor de omwonenden te beperken, maar ook om de veiligheid te garanderen en verdere schade te voorkomen. Controles hierop zullen verscherpt worden.

Melden

“Ondertussen blijft de gemeente inzetten op het in kaart brengen van alle ondergrondse gangen, we monitoren de stabiliteit en veiligheid dagelijks. Aan inwoners die weet of vermoedens hebben van ondergrondse gangen die bij de gemeente nog niet gekend zijn, vragen we om dit zeker te melden” zegt burgemeester Mark Vos.