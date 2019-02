Burgemeester voert vernieuwing

en verjonging vervroegd door LXB

27 februari 2019

12u00 0 Riemst Mark Vos, de burgemeester van Riemst (CD&V), is door omstandigheden buiten z’n wil om genoodzaakt de vernieuwing en verjonging van de bestuursploeg (Cd&V heeft de volstrekte meerderheid) vroeger dan voorzien door te voeren. De aanleiding hiertoe is het waarschijnlijk vertrek van schepen Katja Onclin. Ze is voorgedragen om rechter te zijn voor de rechtbank van eerste aanleg. Om haar vervanging op te vangen moet de burgemeester de bevoegdheden onder de schepenen anders verdelen. En hij zal nu al met nieuwe schepenen moeten gaan werken. Het bestuur van de CD&V-afdeling van Riemst heeft Peter Neven aangeduid om Katja Onclin op te volgen.

Bevoegdheden

Huidig schepen Mathieu Eycken geeft in 2022 de fakel door aan Mieke Loyens en schepen Guy Kersten wordt in 2023 opgevolgd door Joël L’ Hoëst. Hierdoor gaan een aantal bevoegdheden verschuiven. Peter Neven heeft landbouw, milieu, klimaat, jeugd en erfgoed in z’n portefeuille. Schepen Eycken zal bijkomend bevoegd worden voor senioren, gezondheid en personen met een beperking. Burgemeester Mark Vos wordt naast z’n algemene taken inzake openbare orde, personeel en veiligheid bevoegd voor ruimtelijke ordening en wonen. Openbare werken geeft hij door aan schepen Kersten. Bij schepen Christian Bamps wordt de bevoegdheid jeugd vervangen door die voor toerisme. Bert Cilissen en Davy Renkens volgen elkaar op als voorzitter van de gemeenteraad. Nieuwkomer in de gemeenteraad is Anja Huls uit Val- Meer die in de plaats komt van Katja Onclin.

