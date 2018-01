Bouwvergunning voor drie windmolens 02u39 0

Het Vlaams gewest heeft een bouwvergunning afgeleverd voor drie windmolens. Samen zijn ze goed voor het jaarlijkse stroomverbruik van 6.600 gezinnen. Bronsgroen, een coöperatieve met een scoaile doelstelling, wil onder andere de leden van de coöperatieve laten participeren in de bouw van windturbines en ze laten delen in de winst. Eerder heeft Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) evenwel de milieuvergunning geweigerd. De reden daarvoor was een procedurekwestie. (LXB)