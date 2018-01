Boer verhuist koeien over grens BRAND IN (NEDERLANDSE) MERGELGROTTEN: EEN HALF JAAR LATER XAVIER LENAERS

02u33 0 Mine Dalemans De boer mag voorlopig zijn koeien en materiaal enkel nog stallen in Kanne, op Belgisch grondgebied. Riemst In de mergelgrotten op de Muizenberg, op het grondgebied Maastricht, brak in juli vorig jaar brand uit. Gisteren, een half jaar later, kwamen medewerkers van de provincie Nederlands Limburg polshoogte nemen. Boer Mathieu Vrancken, die er voor de brand hooi en stro, maar ook

runderen stalde, mag dat nu alleen nog in de grotten in Kanne, op Belgisch grondgebied. Het Nederlandse deel werd afgesloten met hekken.

Tot nu toe werden in de mergelgrotten twee onderzoeken gedaan: een naar de stabiltieit van de pilaren en een tweede naar die van de plafonds. "Na een controle hebben we hem laten weten dat hij in de grot geen runderen meer mag houden", zegt Bas Albersen, woordvoerder van de provincie Nederlands Limburg.





Uitdoofscenario

"De groeve ligt in een zogenoemd 'Natura 2000'-gebied (Europees natuurbeschermingsproject). Het is er verboden runderen te houden, aangezien die stikstof uitstoten. De controle had ook zonder de brand tot zo'n verbod geleid."





De provincie steekt echter ook de hand in eigen boezem. "In de hele provincie moeten we 576 ingangen van groeven controleren. We kunnen niet bij elke ingang een politieagent plaatsen. Er zal best eens iets in een groeve gebeuren waar wij geen weet van hebben", geeft Albersen toe.





Toch staan er vandaag nog runderen van boer Vrancken in de groeve op de Muizenberg. Alleen, ze staan enkel op het grondgebied Kanne. "Om de boer uit de nood te helpen, heeft het schepencollege hem nu een vergunning toegekend om het Belgisch gedeelte van de groeve een jaar te mogen gebruiken", legt burgemeester Mark Vos uit.





"Het is een uitdoofscenario en we koppelen er voorwaarden aan. De ingang tot de groeve moet afgesloten worden. Er moet een mestdichte vloer zijn als er dieren gestald worden, én er mogen geen brandbare materialen zoals stro, hooi en houtafval opgeslagen worden. Enkel de hoeveelheid hooi en stro, dat wekelijks nodig voor de dieren, zijn toegestaan."





Ook Maastricht deed zijn duit in het zakje wat het gebruik van de groeve betreft. "In een nieuw besluit hebben we regels voor de brandveiligheid vastgelegd", legt Rik van Laake, adviseur communicatie van de stad, uit. "De boer moet brandbare stoffen zoals hooi en stro uit de groeve verwijderen. Dat is ondertussen gebeurd. "Ook mag hij er geen bestrijdingsmiddelen opslaan. Over andere, niet-brandbare materialen zijn we nog met de boer in gesprek."





Wordt ongetwijfeld vervolgd.