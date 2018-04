Blokbrekers zagen tunnel uit in mergelgroeve 17 april 2018

02u49 0 Riemst Sinds gisteren zijn terug blokbrekers aan het werk, goed 150 meter diep in de Lacroixgroeve.

Alleen, ze halen geen blokken uit de mergelwanden om die zoals vroeger te gebruiken in de bouw. In opdracht van de gemeente maken ze een tunnel: 7 meter lang, 2 meter hoog en breed, dwars door de vaste en stabiele mergel. "Ze doen dat niet meer zoals vroeger met een beitel en handzaag", vertelde Mike Lahaye, de specialist groeven bij de gemeente. "De drie mannen van een gespecialiseerde firma zagen letterlijk blokken uit de wand met een elektrische cirkelzaag." Een karwei waarbij veel stof vrijkomt. "Het stof is niet schadelijk", legde Jos Kleynen uit. "Het valt snel op de grond omdat het vochtig is in de groeve. We gaan één meter per dag vooruit. Het vergt een goede conditie." Met de werken realiseert het gemeentebestuur meerdere doelen. "Met de tunnel creëren we in de groeve een extra toegang en uitgang die waardevol kan zijn bij noodgevallen", zei burgemeester Mark Vos (CD&V). "Bovendien kunnen we met bobcats en heftrucks materialen aanleveren via de tunnel. Zo kunnen we goedkoper, veiliger en efficiënter stabiliteitswerken in de groeve uitvoeren. Een nieuwe toegang is ook goed voor de populatie vleermuizen die schuilen in de groeve. Er is meer doorstroming van lucht, wat goed is voor de vleermuizen."





(LXB)