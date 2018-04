Bestuurder haalt verkeersborden op 30 april 2018

02u32 0

Getuigen hebben aan de Bolderstraat in Riemst een bestuurder opgemerkt die op verschillende plaatsen verkeersborden aan het ophalen was. Het ging om tijdelijke borden voor het parkeerverbod voor de doortocht van een lokale wielerwedstrijd. De man met het Nederlandse voertuig nam zowel de borden als de voetsteunen mee. De politie werd meteen opgeroepen voor een controle. Daaruit bleek dat hij al een zevental verkeersborden had buitgemaakt. (RTZ)