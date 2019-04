Bestuurder belandt met bestelwagen in kanaal Toon Royackers

03 april 2019

19u44 0 Riemst In Vroenhoven bij Riemst is woensdagnamiddag de bestuurder van een bestelwagen in het kanaal gereden. De man kon zichzelf bevrijden en richting oever zwemmen. Daar werd hij aan de kant geholpen door toevallige getuigen. Hij bleek gelukkig ongedeerd.

Brandweerzone Oost Limburg snelde wel met een duikteam en een boot ter plaatse. Aanvankelijk werd immers gevreesd dat er nog iemand in de wagen zou zitten, maar dat bleek uiteindelijk toch niet het geval. Ondanks de uitgebreide zoekactie kon de brandweer de bestelwagen woensdag niet meer terugvinden in het water. In de late namiddag werd de zoekactie daarom afgebroken. De bestuurder die verklaarde in het water gereden te zijn, werd verhoord door de lokale politie.