Belgische primeur: mergelgroeve wordt opgevuld met schuimbeton Grond onder drie woningen wordt eveneens stabieler gemaakt • Ook noodzakelijk voor 150 andere private huizen LXB

16 december 2018

16u25 0 Riemst De Nederlandse firma Faber zorgde vrijdag voor een primeur in ons land. Ze is op een nieuwe, efficiënte en duurzame manier bezig met opvullingswerken in De Grote Berg, een mergelgroeve in Zichen (Riemst) die niet meer in gebruik is, kilometerslange gangen telt en een oppervlakte van goed 50 hectare heeft. “We spuiten via slangen schuimbeton tot op de plek die moet opgevuld worden”, vertelt Mike Lahaye, geoloog van opleiding en bij de gemeente Riemst in dienst als groevespecialist.

Het schuimbeton wordt in een bekisting gespoten, zodat het niet kan wegvloeien. “Het is duurzamer dan het beton dat hiervoor tot nog toe werd gebruikt”, vervolgt Lahaye. “Het beton is goedkoper en lichter van gewicht, maar wel bijzonder sterk. Binnen 24 uur is het beton al droog. In De Grote Berg wordt momenteel tussen 600 tot 800 kubieke meter schuimbeton gespoten. Het beton wordt klaargemaakt in een mengcontainer die boven de grond op het openbaar domein van de gemeente staat.” De opvullingswerken gebeuren op het openbaar domein van de gemeente. “We maken van de gelegenheid gebruik om ook de grond onder drie huizen die op de hoek van de Misweg met de Hennestraat in Zichen op te vullen”, aldus Mike Lahaye.

Veiligheid

De werken worden in opdracht van het gemeentebestuur van Riemst uitgevoerd. Burgemeester Mark Vos haalt meerdere redenen aan voor de opvullingswerken. “Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het openbaar domein. Zo blijkt dat een bepaald gebied in de groeve niet stabiel genoeg is”, aldus de burgemeester. “We voeren nu een preventie opvulling uit. Zo zorgen we voor een stevige stabiliteit van de ondergrond. En heel belangrijk, we garanderen zo ook extra veiligheid. We moeten bovendien een veiligheidsmarge hanteren. Dat betekent dat een groter gebied dan alleen het openbaar domein opgevuld wordt. Vandaar dat ook onder drie huizen wordt opgevuld.”

Nog 150 huizen

Nog 150 andere private huizen dienen in de toekomst ook opgevuld te worden. Alleen, dat is een voor de gemeente te kostelijke ingreep. “Daar hebben we het geld niet voor”, aldus Mark Vos. “Alleen al de opvulling in De Grote Berg kost de gemeente zo’n 90.000 euro. We hebben bij de Vlaamse overheid subsidies aangevraagd om de extra opvullingen mee te bekostigen.” Mike Lahaye ziet tot slot nog andere voordelen aan de werken. “Zo houden we de groeve als cultureel erfgoed intact en kunnen de vleermuizen beter gedijen, ze doen er hun winterslaap.”