Belangrijkste wijnboer van Limburg begraven Jempi Welkenhuyzen

01 februari 2019

14u49 0

Meer dan 500 mensen zakten af naar het Wijnkasteel en het kerkje van Genoelselderen om een laatste groet te brengen aan Jaap van Rennes, dé aanjager van de Limburgse wijnbouw. Onder hen politici, zakenlui, tal van wijnboeren uit de beide Limburgen, de schutterij en leden van de serviceclubs waarvan hij lid was. Maar vooral veel vrienden en kennissen die eraan hielden de familie een hart onder de riem te steken.

Van Rennes was bekend van zijn horecagroothandels in Valkenburg en Antwerpen, waar hij als eerste de cash & carry-formule toepaste. Hierbij betalen consumenten goederen cash en nemen de spullen zelf mee. Er wordt dus niet geleverd en betalen kan enkel contant. Het legde hem geen windeieren. Na de verkoop van beide zaken, bijna 30 jaar geleden, restaureerde hij het kasteel van Genoelselderen, waar intussen 22 hectare wijngaarden gedijen, dochter Joyce oenologe is en zoon Geurt mee adviseert. Jaaps levenswerk werd de inspiratiebron voor de VTM-serie ‘Zuidflank’, over een vete tussen twee families die draait rond een wijngaard.

“ Een dag zonder wijn en zonder lach is een verloren dag”, staat te lezen op het bidprentje en zo zal van Rennes ook worden herinnerd. Jaap werd 84. Hij laat een vrouw, twee kinderen en zes kleinkinderen na.