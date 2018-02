80 meter hoge kraan haalt torenkruis naar beneden 09 februari 2018

02u38 1 Riemst Het kruis op de 60 meter hoge toren van de kerk Sint-Jan De Doper in Herderen (Riemst) is gisteren naar beneden gehaald voor restauratie. Het torenkruis van gietijzer dat 7 meter groot is en 300 kilo zwaar is, raakte beschadigd bij de storm die vorige maand over heel Limburg raasde.

Bij een inspectie na de storm stelden twee monumentenwachten vast dat twee van de drie verankeringspunten losgekomen waren. Daarop besliste het kerkbestuur het torenkruis weg te nemen en tegelijkertijd de losgeslagen leien te vervangen. Daarvoor liet het zwaar materiaal aanrukken. Een firma uit Heultje bij Westerlo kwam gisteren langs met een kraan van 60 ton met een hydraulische arm die tot 103 meter uitgeschoven kan worden.





Voor de kerktoren volstond 80 meter. Broers Rudi en Filip Van de Sande slaagden er in de vroege namiddag in om het torenkruis naar de begane grond te halen. Het zal nu gerestaureerd worden, net als de bol onderaan het kruis. Die zal met bladgoud bedekt worden. De restauratie zal enkele maanden in beslag nemen en kost 11.000 euro. Allicht komt de verzekering tussenbeide voor die kosten. (LXB)