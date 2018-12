60 jaar na de ramp van Roosburg: herdenking met

20 december 2018

20u15 0 Riemst Zondag, dag op dag 60 jaar geleden, wordt in Zichen de ramp van Roosburg herdacht. De gemeente, de lagere scholen Trudo uit Zussen en Den Dries uit Zichen-Bolder, koren uit de drie dorpen en de koninklijke fanfare De Werkmanszonen hebben daarvoor een programma uitgewerkt.

De plechtigheid vangt aan met een taartenbuffet dat de gemeente aanbiedt aan de families van de slachtoffer van de ramp. Vervolgens houdt burgemeester Mark Vos een toespraak op het Rode Kruisplein in Zichen, waar 18 spots die in de grond zitten symbool staan voor het aantal mensen die bij de ramp hun leven lieten.

Muziekstuk

Het vervolg van de herdenking vindt plaats in de kerk van Zichen. Kinderen van Den Dries en Trudo uit Zichen-Zussen-Bolder lezen korte teksten voor over het ontstaan en betekenis van de mergel in Riemst en ze verwijzen naar de dag van de ramp, 23 december 1958.

Tussendoor gaan het dameskoor Cantabile en het mannenkoor uit Zichen-Zussen-Bolder alsook een gelegenheidskoor van dames uit de drie dorpen zingen. De Werkmanszonen spelen muziek. Een van de hoogtepunten van de herdenking is dat ze het stuk Sechene Bollaar - oude benaming voor Zichen-Bolder - speelt dat speciaal voor de plechtigheid werd geschreven. Een ander hoogtepunt is het moment waarop kinderen de foto’s van de 18 doden één voor één door de kerk dragen terwijl hun namen worden afgeroepen. De foto’s worden zichtbaar in de kerk aangebracht.