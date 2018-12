60 jaar geleden eiste mergelgroeve van Roosburg 18 doden: “Ons Lieve Vrouwke heeft m’n leven gered” Redactie

20 december 2018

20u16 0 Riemst Zondag is het dag op dag 60 jaar geleden dat het leven in Zichen (Riemst) even stilstaat. Zo’n 4 hectare van de mergelgroeve van Roosburg stort in. De tol is zwaar: 17 mannen en 1 vrouw komen om onder de brokstukken. Zes decennia later blijft het één van de grootste catastrofes ooit in Limburg.

Zeven lichamen worden tijdens de moeilijke reddingswerken vanonder het puin gehaald, elf zitten vandaag nog steeds onder de berg brokstukken en zand bedolven. De Roosburg is een massagraf geworden. Zo’n 82 personen van de naar schatting 100 bezoekers overleefden de ramp. Zij waren in de Roosburg champignons aan het plukken waren of de bedden voor de teelt aan het klaarmaken. Hoeveel gewonden bij de ramp vielen, staat nergens vermeld. Weinigen kunnen wat in de Roosburg voorviel navertellen.

Overlevende

Leon Vos (85) overleefde het wel. “En dat is een mirakel”, vertelt Leon, die overigens nog altijd champignons teelt. Hij bezit zelfs een eigen mergelgroeve in het naburige Even- Emael.

De dag van de ramp werd hij door z’n baas naar Roosburg geroepen om teeltbedden klaar te maken. “Ik had een voorgevoel dat er iets zou gebeuren. Al weken voordat vier hectare van de berg instortte, werden barsten in de mergelwanden vastgesteld. Ook kwamen geregeld brokstukken naar beneden.”

Enorme klap

Om aan een mogelijke instorting te ontsnappen, ging hij met een aantal werkmakkers dichter bij een uitgang van de groeve aan de slag. Tot het noodlot toesloeg en Leon Vos toch niet aan de ramp kon ontsnappen.

“Ik stond aan een composthoop om de ijzeren bakken voor de teelt te vullen. Plots hoorde ik een enorme klap. Precies of het donderde bij een hevig onweer. Met het puin dat naar beneden kwam, ontstond ook een gigantische luchtdruk. Ik hoorde ook veel geschreeuw in de gangen. Zelf werd ik als een pluimpje opgetild en letterlijk weggeblazen”, herinnert hij zich.

Daarna ging bij Leon Vos het licht uit. Zijn makkers vonden hem goed 50 meter verder. Hij lag bewusteloos op het puin van een mergelmuur die door de luchtdruk letterlijk stukgesprongen was. “Ze moeten me zwart van de compost naar buiten gedragen hebben. Ook was ik hard aan het bloeden”, weet hij nog. “Ik raakte ernstig gewond. Ik liep breuken op aan m’n benen en schouder. Ook werd een schedelbreuk vastgesteld. Ik werd naar het ziekenhuis in Tongeren gebracht, waar ik uiteindelijk drie maanden moest blijven.”

Redding

Weer thuisgekomen ging hij opnieuw naar de Roosburg. “Niet om te werken maar enkele echtgenotes van mannen die het leven lieten, heb ik nog tot aan de instorting gebracht. Daar hebben ze bloemen neergelegd en gebeden.”

Leon Vos dankt z’n leven aan Onze-Lieve-Vrouw. “Een half jaar voor de ramp plaatsvond, vertrok ik op bedevaart naar Lourdes. Ik vroeg Maria om mij te beschermen. De smeekbede heeft geholpen”, denkt Vos. Nu de herdenking van 60 jaar ramp Roosburg nadert, flitsen de beelden van de instorting weer door z’n hoofd. “Ik heb er geen nachtmerries aan overgehouden maar het drama zal me altijd bijblijven.”