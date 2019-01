500 kerstbomen verbrand als apotheose op Vallers Vuur LXB

13 januari 2019

00u00 0 Riemst Goed 500 kerstbomen werden zaterdagavond op de kampplaats van vzw ‘t Stupe uit Val-Meer, één van de dertien kerkdorpen van de gemeente Riemst, verbrand. Het vuur was kilometers ver te zien. Het opstoken van de kerstbomen was de apotheose van het Vallers Vuur, een spektakel dat jaarlijks bij het begin van het nieuwe jaar wordt georganiseerd.

Het Vallers Vuur staat elk jaar in het teken van een thema. Het was dit jaar niet anders. Het evenement dat door nagenoeg 400 mensen werd bijgewoond, draaide rond dromen en nachtmerries. Ze kwamen aan bod in de verhalen die kinderen van de mensen achter vzw ‘t Stupke hadden geschreven. Ze werden verteld tijdens een fakkeltocht die plaatsvond in de omgeving van de kampplaats. De verhalenroute eindigde aan de de vier meter hoge stapel kerstbomen die de vorm kreeg van een hemelbed.

Brandstapel

Het aansteken van de stapel vergde veel voorbereiding. “We hebben vier balen stro tussen de kerstbomen gestoken”, vertelt Benny Peusens, één van de vijf vuurmakers. “Vervolgens legden we vier draden aan die we vanop afstand onder stroom brengen waardoor vonken ontstaan die de kerstbomen in de fik zetten.” De gemeente leverde een vergunning af voor de kerstboomverbranding omdat het Vallers Vuur een stuk folklore is. “We doen dat al meer dan 20 jaar en houden een traditie in ere”, zegt Stefan Muermans van vzw ‘t Stupke.