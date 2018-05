152 ploegen nemen deel aan internationaal voetbaltornooi 12 mei 2018

02u41 0

Al bijna 50 jaar organiseert voetbalclub Krom en Stijf jaarlijks een internationaal toernooi voor veteranen. "We zijn klein begonnen, maar we kennen nu een internationale uitstraling", vertelt Willy Hauben. Nog tot morgen nemen 152 elftallen, of meer dan 1.700 spelers, deel aan het tornooi. "Het is een happening die in het teken staat van vriendschap en broederschap. Hier zijn de voetballers één grote familie", aldus nog Hauben.





De ploegen spelen op twee locaties in Millen. Niet enkel voetbal staat centraal. Even, zo niet belangrijker, is het après-voetbal. Bovendien gaat de opbrengst van het tornooi naar goede doelen: Klavertje Drie, een school uit het buitengewoon onderwijs in Bilzen en Tevona (Tehuizen voor Nazorg), die personen met een beperking opvangt en begeleidt. Gasten van Tevona steken de handen uit de mouwen om de terreinen mee proper te houden. (LXB)