150 kinderen brengen musical Koning Huilebalk 24 februari 2018

02u57 0 Riemst Zo'n 150 kinderen hebben gisteren de musical Koning Huilebalk in zaal 't Paenhuys op de planken gebracht. Ouders, oma's, opa's en familie genoten van een wervelende voorstelling.

Zes weken lang hebben de kleuters van De Kleine Bond en de kinderen van de vrije lagere school De Amber uit Val-Meer dagelijks scènes, liedjes en dansjes geoefend voor de musical Koning Huilebalk. Gisterenavond brachten de kinderen onder begeleiding van hun leraren de musical op de planken in zaal 't Paenhuys. Een kleine 300 ouders, oma's, opa's en sympathisanten keken naar een wervelende voorstelling. "De musical bestaat al, maar we hebben de liedjes en de rollen aangepast voor de kinderen", zegt Anita Beusen, lerares in De Amber. "Het decor is door de leraren in elkaar gestoken." De musical gaat over een koning die zijn land niet goed bestuurt, de koningin neemt in zijn plaats de belangrijkste beslissingen. Na enige tijd houdt ze het echter voor bekeken. Ze verlaat de koning, waardoor hij er plots alleen voor staat. Het huilen staat hem nader dan het lachen, ook omdat zijn zus de macht wil grijpen. Maar zoals in veel musicals komt alles toch weer op zijn pootjes terecht. (LXB)