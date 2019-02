110 scholieren kijken ‘Binnen bij Boeren’ LXB

28 februari 2019

Nog te veel kinderen weten niet waar het brood dat ze eten of het vlees dat op hun bord vandaan komt. Om daar wat aan te doen, vond donderdag bij Agro Riemst een zogenaamde 'Binnen bij boeren-dag' plaats, een organisatie van de gemeente en de landbouwraad van Riemst.

110 scholieren uit Riemst kregen uitleg over hoe in de grotten champignons gekweekt worden. Ze kregen ook een filmpje te zien waarin een boer uitleg geeft hoe van graan brood wordt gemaakt. Een boerin kwam vertellen over de kweek van varkens. In een andere hoek vertelde Peter Neven, toekomstig schepen van Landbouw, over de productie van melk. Kinderen mochten zelf proberen de koe te melken. “Ook in een plattelandsgemeente is zo’n dag noodzakelijk, ook al hebben we op school kinderen die op een boerderij wonen. Het is kwestie van de uitleg te blijven herhalen”, vertellen de leraren.