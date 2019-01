10.000 kinderen leren over de

herkomst van ons dagelijks voedsel

11 januari 2019

12u00 0 Riemst Uit onderzoek is gebleken dat lagere schoolkinderen meestal niet weten waar ons voedsel vandaan komt. Om daar iets aan te doen, heeft Plattelandsklassen, een initiatief van het centrum voor landbouweducatie, een digitaal lessenpakket voor het lager onderwijs uitgewerkt. Het pakket kreeg de titel ‘Ons dagelijks bord’ mee.

Het project werd gelanceerd in gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen, bij Riemst. Het pakket zal aan 550 klassen, goed voor tienduizend kinderen van 6 tot 12 jaar, in negen gemeenten in de regio Haspengouw uitgedeeld worden. “We willen de leerlingen weer in contact brengen met de oorsprong van ons dagelijks voedsel”, legt coördinator Katrien Boeraeve van Plattelandsklassen uit. “Ook willen we hen kritisch leren denken over de maaltijden die we dagelijks eten.”

Borgloon, Heers, Herk-de-Stad, Hoeselt, Kortessem, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren en Wellen doen mee aan het project en ook de Tiense suikerfabriek heeft zich geëngageerd.

Bezoeken

Leraren en leerlingen zullen werken rond drie sectoren die veel voorkomen in Haspengouw: suiker, fruit en pluimvee. ““In de klassen zal het pakket de leraren en leerlingen heel wat informatie geven over wat er dagelijks op ons bord ligt. Waar komt het voedsel vandaan? En wie zorgt er dan voor? Het is ook de bedoeling dat kinderen bedrijven bezoeken om met eigen ogen te zien waar het vandaan komt”, besluit Boeraeve.

‘Ons dagelijks bord’ is mede mogelijk gemaakt met steun van de regio, de provincie Limburg, Vlaanderen en zelfs Europa.