"Verzakking al tien dagen geleden gemeld" GROTE SOLIDARITEITSACTIE VOOR GETROFFEN FAMILIES VAN ZINKGAT TOON ROYACKERS XAVIER LENAERS

14 augustus 2018

02u39 0 Riemst Buurtbewoners van de Monseigneur Trudo Jansstraat in Zussen bij Riemst hebben begin deze maand al geklaagd over de aanhoudende verzakkingen in hun straat. Zondag zakte dan plots een groot deel van de ondergrond in elkaar. Gevolg: vijf huizen onbewoonbaar, en een stuk straat weggespoeld.

"Dit jaar hebben ze hier al twee keer de straat hersteld", legt bewoonster Anne Liket (80) uit. Ook zij moest zondag halsoverkop haar huisje verlaten. Enkele muren vertoonden scheuren. De gevel van haar naaste buren is voor een groot deel ingevallen. "Natuurlijk ben ik enorm verschrokken. Maar we hebben het probleem wel al eerder gemeld. Begin dit jaar zat er een put in de weg, niet zo groot als nu maar wel heel hinderlijk. Bovendien rijden hier bussen en vrachtwagens voorbij, waardoor het steeds erger werd. Telkens spatte regenwater en vuiligheid omhoog, en kon ik mijn gevel kuisen. De eerste herstelling met wat kiezel haalde niet veel uit. Dat spoelde zo weer weg. De tweede keer hebben ze het allemaal wat extra aangestampt, maar het eigenlijke probleem was kennelijk niet verholpen. Met alle ernstige gevolgen van dien, dus."





Klacht bij gemeente

Buurman Benny Willems die net klaar was met de renovatie van zijn hele huis mag eveneens niet meer binnen. Ook bij hem zijn verzakkingen zichtbaar. Hij trok al herhaaldelijk aan de alarmbel bij de gemeente. Begin deze maand werd het probleem zelfs opnieuw gemeld in het gemeentehuis. De straat was immers alweer wat beginnen zakken. "We hebben weet van één klacht", zegt burgemeester Marc Vos van Riemst. "Die is inderdaad begin deze maand binnengekomen in ons gemeentehuis. We hebben meteen de Watergroep op de hoogte gebracht. Maar zij konden op dat moment geen waterlek vinden. Het grote lek met de onderspoeling moet pas later gekomen zijn. Hoe de problemen elkaar opvolgden en wat de aanleidingen was, onderzoeken we nu nog. Stabiliteitsdeskundigen zullen dinsdag alleszins de woningen stutten, in de hoop dat we zo veel mogelijk kunnen redden."





Intussen komt er wel een hartverwarmende solidariteitsactie op gang op facebook én op straat. Vooral het getroffen gezin Nijssen-Wouters kreeg al heel wat hulp aangeboden, omdat zij werkelijk niets meer hebben. Jean-Paul Hauben, de uitbater van een herenboetiek in Mal (Tongeren) las de oproep op facebook. "Ik had hier nog nieuwe kleren liggen", laat hij weten. "Ik voelde het aan als m'n plicht om te helpen. Bij de zussen Lesley en Tamara van het getroffen gezin stromen de hulpgoederen binnen. Kleren, schoenen, huisraad en speelgoed kunnen binnengebracht worden op volgende adressen: Tamara (Dijk 25, 0487/ 53.10.69) en Lesley (Linderstraat 6, 0486/ 17.43.45) in Tongeren.