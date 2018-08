"Plots lag onze living in de kelder" TWEE GEZINNEN DAKLOOS NADAT WATERLEK 'ZINKGAT' VEROORZAAKT TOON ROYACKERS

13 augustus 2018

02u38 0 Riemst Een waterlek heeft zondagmorgen voor grote schade gezorgd aan de Monseigneur Trudo Jansstraat in Zussen bij Riemst. Bewoners hoorden kort na middernacht plots een hevig gekraak. Samen met hun kinderen konden ze nog net op tijd naar buiten rennen. "Even later lag onze living al in de kelder."

"Mijn vrouw werd wakker van het kabaal beneden in ons huis," vertelt bewoner Johny Nijssen. "Eerst dachten we nog dat er inbrekers binnen waren. Toen ik voorzichtig ging kijken, zag ik dat de zetel al in de kelder lag. Een stuk vloer was weggezakt. Meteen heb ik de kinderen uit bed gehaald, en zijn we allemaal samen veilig buiten geraakt. Nadat we de hulpdiensten gebeld hadden, ben ik uit voorzorg op de deuren van al onze buren gaan bonken. Het is hier immers één gesloten huizenrij en ik vreesde dat ook andere huizen konden wegzakken."





Brandweerzone Oost-Limburg snelde ter plaatse, en ook burgemeester Marc Vos kwam de hulp coördineren. "Het gaat hier duidelijk om een ernstig waterlek, dat een groot deel van de ondergrond heeft weggespoeld," aldus de burgemeester. "'s Nachts is al meteen één woning ernstig getroffen. Niet alleen de vloer is weggezakt, in de loop van de morgen kwam een stuk van de gevel mee naar beneden. Even later verdween nog een stuk van de Monseigneur Trudo Jansstraat in de weggespoelde ondergrond. Of het te maken kan hebben met de mergelgroeves hier in de ondergrond? Het lijkt eerder om een waterlek te gaan dat het zand heeft weggespoeld. Maar hoe dat zo massaal is kunnen gebeuren, moeten we nog onderzoeken. Naast de getroffen woningen, hebben we 's ochtends ook nog vier andere woningen preventief laten ontruimen."





Hinder voor overburen

Dat bleek geen overbodige maatregel, want in de voormiddag zakte ook in het huis van de overburen de vloer weg. De schade was er eveneens bijzonder groot. Buren en familieleden snelden de getroffen families ter hulp. "Het is hartverwarmend", zeggen Johny Nijssen en Severine Wouters. "We hebben alles halsoverkop moeten achterlaten. Zelfs kleren voor onze kinderen hebben we niet meer. Maar we worden enorm goed geholpen, en mensen in de omgeving bieden ons spontaan dingen aan. Voorlopig kunnen we bij familie logeren. Samen met de brandweer hebben we nog een paar spullen kunnen redden, en ook onze dieren zijn in veiligheid gebracht."





Voor de twee woningen die het zwaarst getroffen werden, zag het er zondag niet goed uit. Mogelijk moeten ze beiden gesloopt worden. "We gaan dat later beslissen, als het onderzoek afgerond is", aldus burgemeester Vos. Ook de bewoners van de drie andere woningen mogen voorlopig nog niet terugkeren.