"Ons kindje afgeven, doet zo'n pijn" ECHTPAAR MOET BUURTWINKEL SLUITEN: OMZET GEKELDERD DOOR CARREFOUR MARKET XAVIER LENAERS

12 februari 2018

02u29 0 Riemst Na een kwarteeuw hebben Miranda Borgignon (46) en echtgenoot Geert Aerden (36) zaterdag hun Spar-buurtwinkel in Zussen gesloten, noodgedwongen. De komst van een Carrefour Market in Riemst deed hun omzet kelderen. "Ons kindje afgeven, doet zoveel pijn." Zussen is meteen zijn laatste buurtwinkel kwijt.

Geert en Miranda dachten dat hun klanten, die ze met de komst van de supermarkt gaandeweg waren verloren, uiteindelijk wel zouden terugkeren. Maar het draaide helemaal anders uit. "Eerst ging het nog redelijk goed met de zaak, maar we zagen na verloop van tijd minder klanten over de vloer komen", vertelt Miranda. De omzet kelderde en het koppel kon niet anders dan de buurtwinkel, eerst voeding Miranda en later Spar Express, te sluiten. "We draaiden verlies en dat konden we niet laten oplopen." Toch was het was een heel moeilijke beslissing om de boeken dicht te doen. "25 jaar lang was de winkel ons lust en leven", zegt Geert Aerden. "We hebben de zaak altijd met veel passie en goesting gerund. Het was ons kind, en dat moeten we nu afstaan. We zijn eigenlijk te laat te weten gekomen dat hier een superette zich zou vestigen. We hebben ons niet kunnen verdedigen."





Zeven op zeven

Zaterdag om 17 uur ging de winkel onherroepelijk dicht. Daarmee verdween meteen ook de laatste buurtwinkel van Zussen. "De slager en de bakker in het dorp waren al met pensioen en hebben geen opvolgers. En nu gaat ook de laatste winkel dicht", vertelt Miranda. "Het is een verarming voor het dorp en de omgeving."





De klanten blijven intussen verweesd achter. "Sommigen kwamen hier dagelijks over de vloer. We maakten tijd voor een gezellige babbel, dat waardeerden de klanten. We stonden ook zeven dagen op zeven klaar voor hen. Bij mensen die moeilijk te been waren, brachten we de boodschappen aan huis. Het klinkt misschien gek, maar we hebben het gevoel dat we met de sluiting de klanten in de steek laten", zucht Miranda. Het echtpaar is meteen ook zijn inkomen kwijt. "Maar we zoeken naar het positieve in de zaak", zegt Geert. "Nu hebben we ook voor het eerst sinds lang weer vrije weekends voor de boeg. En ik heb ondertussen ook ander werk gevonden."