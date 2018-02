"Moet ik echt aan die koe haar tepels trekken?" 03 februari 2018

Bijna 150 kinderen uit de vijfde leerjaren van alle lagere scholen in de gemeente kregen gisteren een speciale inkijk in wat boeren op hun hoeve en landerijen doen. "Vandaag weten kinderen niet of onvoldoende waar het vlees vandaan komt dat ze op hun bord krijgen of het suikerklontje dat mensen bij de koffie voegen", zegt schepen van Landbouw Guy Kersten (CD&V). De Binnen-bij-boeren-dag is een organisatie van de gemeente en de Landbouwraad. Koen Vrancken, een jonge boer uit Zussen, stelde zijn loods ter beschikking. In aparte hoekjes kregen de kinderen te horen waarvoor de melk van een koe dient. Een levende koe stond model. In een ander hoekje legde een fruitboer uit hoe appelen geteeld worden en ziektes bestreden worden. De kinderen waren niet enkel toeschouwers. Ze mochten ook zelf dingen doen en vragen stellen. Zo legde de fruitboer uit dat lieveheersbeestjes gebruikt worden om bladluizen te bestrijden. Wat bij een kind spontaan de vraag ontlokte waarom de beestjes dan niet ingezet konden worden om luizen in de haren van de kinderen dood te maken. (LXB)