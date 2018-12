'Meester Vital' schrijft ramp van zich af LXB

21 december 2018

00u00 0 Riemst Meester Vital Medaerts (94) stond voor de klas in de lagere school in Riemst- centrum, toen een moeder haar twee kinderen kwam halen. "Ik zag meteen dat er iets scheelde", zegt hij. "Meester, de berg is ingestort." Ze bedoelde Roosburg.

De kerstvakantie was net begonnen. Meester Vital pakte z'n fototoestel en repte zich naar de plaats van het onheil. Daar sprak hij met vele overlevenden van de ramp en families van de slachtoffers. Hij volgde dagelijks het verloop van de reddingswerken. Hij hield ook z'n zwart-witfoto's en notities bij.

Het boek

Jaren later bezoekt hij opnieuw de families van de 18 mensen die het leven lieten bij de ramp. Het resultaat is een boek: "Roosburgramp eist 18 doden" met als ondertitel "Mergel, een zegen of een vloek?"

Toen hij de dag van de ramp naar Roosburg ging, kwam hij in een onwezenlijke wereld terecht. "Rond de groeve lag een wit tapijt van mergel. Het leek wel een sneeuwlandschap", vertelt Medaerts.

"Poortjes die de ingangen afsloten, werden tot wel 15 meter ver weggeslagen. Er brak paniek uit. Ik zag mensen met rood aangelopen ogen. En anderen die in snikken uitbarstten. Overal waren gendarmes", vertelt meester Vital, die destijds van de burgemeester een bewijs kreeg waarmee hij tot op de plaats van het onheil kon komen.

Het verdriet

"Moeders en hun kinderen kwamen vragen of er al nieuws was over hun mannen en vaders. Tot ik in een tent die op enige afstand van de groeve stond, meerdere kisten zag staan. Toen wist ik hoe laat het was.

"Families van de slachtoffers werden in een andere en grotere tent opgevangen. Er heerste grote verslagenheid. Het verdriet was niet in woorden te vatten", vertelt de meester.

Na de ramp kwam eenn voor die tijd een enorme reddingsactie op gang. We zijn nu 60 jaar verder. "Het boek is een blijvende herinnering aan die zwarte dag in Zichen en bij uitbreiding héél Limburg. De Limburgers leefden mee met de families van de slachtoffers." (LXB)

