“Gouden Benny” als een held

onthaald in z’n Oostheuvel “Ik zie hem glunderen als nooit voorheen” LXB

22 maart 2019

12u00 0 Riemst Benny Jans (41) uit Tongeren, die op de Special Olympics in Abu Dhabi bij het zwemmen een gouden en bronzen medaille won op de 50 en 100 meter vrije slag, is terug thuis. Dat hebben ze geweten in Oostheuvel in Lafel bij Riemst, een van de huizen van Covida voor personen met een fysieke of mentale beperking. Daar werkt Benny in het sorteercentrum. De special olympiër kreeg daar vrijdag een warm onthaal van de meer dan 100 gasten die er verblijven en het personeel van Oostheuvel. Ook z’n coach Philippe deelde in de felicitaties en het applaus. De applausmeter sloeg tilt voor Benny. Minutenlang werd z’n naam gescandeerd. “Hij heeft niet enkel goud en brons voor ons land gewonnen. Hij is ook onze Benny! Onze gouden atleet”, liet Ann Willen, de algemeen- directeur van alle tehuizen van Covida, horen.

Een gladiator

Benny werd als een gladiator onthaald. Op de autoweg werd hij opgewacht door twee motards (medewerkers in Oostheuvel) die hem een escorte gaven tot aan ’t Gazetje in Vroenhoven (Riemst). Daar stapte de golden athlete (dat stond in gouden letters op z’n t-shirt) in een open Cabrio waarin hij tot in Oostheuvel werd gereden. Met de gouden plak om de nek, twee armen in de lucht en een smile tot achter z’n oren zat hij in de auto. Hij werd als het ware onder het applaus bedolven van z’n metgezellen in Oostheuvel. Ze vormden met het personeel en de familie van Benny een erehaag voor hun held. Ze droegen goudkleurige hoedjes op hun hoofd. Benny moest zich letterlijk door de ere-haag wurmen. Bijna iedereen viel hij in de armen en gaf hij een knuffel. Benny liet zich in het feestgedruis niet onbetuigd. Waar is dat feestje, liet hij uit volle borst horen. Een meteen volgde de kreet: hier is dat feestje! “Thuis is hij eerder stil en teruggetrokken”, vertelde z’n mama Guillamine Wagemans. “Toen hij goud won, heb ik hem nooit zo uitgelaten gezien (het filmpje van z’n wedstrijd en het winnen van goud ging de wereld rond). En hier merk ik opnieuw dat hij uitbundig is van blijdschap. Hij glundert. M’n geluk kan niet op.”

Gouden hartjes

Hij klom op het podium waar hij opnieuw minutenlang het zegegebaar maakte. Enkele ruikers bloemen kreeg hij overhandigd. Burgemeester van Riemst Mark Vos gaf hem een geschenk. “Hij hoort thuis in het rijtje van grote sportmannen uit onze gemeente, ook al woont hij in Tongeren”, liet hij horen. Van een bewoner kreeg Benny een foto van zichzelf met een goudkleurige kader. Het mooiste cadeau kwam van alle gasten uit Oostheuvel. “Héél het huis leefde met de prestaties van Benny mee”, aldus Stephanie Partoens, pedagoge in Oostheuvel. “We dragen hem een warm hart toe. En nu geven we hem een kader met gouden geplooide hartjes waarop alle namen van de bewoners staan.”