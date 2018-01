'Fast Freddy' is ereburger van z'n thuisgemeente 23 januari 2018

Burgemeester Mark Vos kende op de nieuwjaarsdrink van de gemeente de titel van ereburger van Riemst toe aan Freddy Loix. De 47-jarige rallykampioen is uit Millen, deelgemeente van Riemst, afkomstig.





De burgemeester stak de loftrompet over 'Fast Freddy', zoals de rallyrijder, die een punt achter zijn lange en rijgkevulde carrière heeft gezet, bekend staat. En de meer dan 500 aanwezigen keken geanimeerd naar een film over de loopbaan van Loix. Hij heeft straffe uitslagen gereden en veel wedstrijden gewonnen. Zo werd hij vier keer Belgisch kampioen. En liefst elf keer won hij de befaamde rally van Ieper. Freddy Loix kwam speciaal vanuit het zuiden van Frankrijk waar hij woont naar Riemst waar ook nog z'n ouders wonen en heel wat fans 'Fast Freddy' nog op handen dragen. "Ik had de titel niet verwacht maar het voelt wel aan als een hele erkenning voor de sportprestaties die ik in de rally heb neergezet", liet Freddy Loix weten. Sinds kort heeft hij een nieuwe job. Hij staat aan het hoofd van de Austin Martingarage in Brussel. "Ik denk er ook aan om me binnen korte tijd definitief te komen vestigen in Riemst", bekende Freddy. Hij kreeg uit handen van de burgemeester niet enkel een diploma van ereburger. Ook mocht hij een mand met streekproducten mee naar huis nemen. (LXB)