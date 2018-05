"Denk nog steeds aan ramp bij onweer" 12 KINDEREN RAAKTEN 20 JAAR GELEDEN GEWOND TIJDENS NOODWEER XAVIER LENAERS

12 mei 2018

02u41 0 Riemst Hemelvaartweekend 1998. Een zomerse dag, geen vuiltje aan de lucht. Het voetbaltoernooi voor veteranen ging z'n gangetje. Tot het noodlot toesloeg: Een windhoos stak plots op en tilde een springkasteel als een veertje op. De springmat kwakte 50 meter verder neer in een graanveld. Twaalf kinderen vlogen mee de lucht in en raakten gewond.

We zijn nu 20 jaar later. De beelden van de windhoos, de ravage, de gillende en gewonde kinderen en de paniek bij hun (groot)ouders, bestuur en medewerkers van voetbalclub Krom en Stijf, die het tornooi organiseert, blijven hangen. "Ik liep een hersenschudding op", zei Jens Hauben, hij was één van de kinderen die er 20 jaar geleden bij was. "Ik had een gaatje in de lever en met ademen, had ik het moeilijk." Hij is hiervan goed hersteld. Alleen, er waren de paniekaanvallen.





"Ik weet niet of ze veroorzaakt werden door wat er is gebeurd", zegt hij. "Wel zie ik bij events zoals het voetbaltornooi (samen met z'n vader zit hij in de organisatie ervan) vlugger de risico's van onveilige situaties. Ik ben alerter geworden. Ik ben een contolefreak. Ik moet alles niet één, maar meerdere keren controleren of alles in orde is." Zijn vader Willy Hauben (58), secretaris van Krom en Stijf, zag toen een dreigend onweer aankomen. "Een gitzwarte wolk kwam onze richting uit", herinnert hij zich. "Ik dacht: 'Oei, als het maar niet lelijk gaat doen.' Plots stak een superkrachtige wind op. We riepen nog om het springkasteel af te laten. Te laat. Het kasteel was gaan vliegen. De windhoos duurde hooguit 30 seconden. Daarna was het even heel stil. En dan hoorden we kinderen schreeuwen. Er brak paniek uit. Verschrikkelijk", aldus Willy.





Dillen Meesen, toen 4 jaar, was ook één van de slachtoffers. Zijn vader, Stefan, zag hem hard neerkomen in het graanveld. "Hij brak z'n polsen en moest slechts een nacht in het ziekenhuis blijven. Hij heeft er niks aan overgehouden. Maar het schreeuwen, het wenen en kermen van de kinderen, gaat als ik eraan denk nog altijd door merg en been."





Jos Janssen was ook getuige van de ramp. Hij ontfermde zich over de kinderen die niet gewond waren geraakt. "Ik heb ze bij me thuis opgevangen", vertelt hij. "Ik liet ze televisie kijken, en ze kregen iets te drinken. Ze waren ook in paniek, ik heb ze mee helpen kalmeren. Zelf denk ik nog regelmatig aan de ramp, niet in het minst als een onweer opkomt."