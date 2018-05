"De winkel maakt niet genoeg winst" JONG KOPPEL SLUIT AL NA TWEE JAAR BUURTWINKEL MUMMERKE XAVIER LENAERS

15 mei 2018

03u17 0 Riemst Natacha Van Reeth (34) en haar echtgenoot Geert Daems (34) runden een goed draaiende broodjeszaak in hartje Antwerpen. Twee jaar geleden stopten ze ermee en verhuisden naar kerkdorp Zichen. Daar openden ze in het naburige Membruggen buurtwinkel Mummerke. Nu sluiten ze voor de tweede keer hun zaak.

Op het einde van de maand had Natacha, die de winkel deed, een normaal loon verdiend. Haar man werkt voltijds bij een industriële bakkerij in Limburg. "Hiermee moesten we ook tegenslagen opvangen en dan slonk de winst", verduidelijkte Geert die in de weekends mee in de winkel stond. De ligging speelde Mummerke ook parten. "We liggen niet langs een weg met veel passanten. En de personeelskost - het paar had halftijds iemand in dienst - woog zwaar.





Zelfgemaakte chocopasta

Volgens het koppel ligt het concept niet aan de basis van de sluiting. "Dat was goed", vertelde Natacha. "We boden verse groenten en vleeswaren aan, we verkochten belegde broodjes en maakten slaatjes. We kwamen met een zelfgemaakte chocopasta, een topper in ons assortiment. We waren zeven dagen op zeven open en hielden acties." Toch mocht het niet zijn. "We zijn niet ontgoocheld nu we de zaak dichtdoen maar we hadden er meer van verwacht", bekent Geert. "Uit een haalbaarheidsstudie bleek dat we 600.000 euro moesten halen voor een fatsoenlijke winst, we kwamen aan 400.000". Natacha vervolgde: "We hebben er alles aan gedaan om er een bloeiende zaak van te maken, we hebben ons niks te verwijten. We kregen goeie beoordelingen van de klanten. We hebben keihard gewerkt maar wat er aan inkomsten tegenover stond, was niet voldoende."





Kinderen platteland

Bij de verhuis uit de Sinjorenstad speelde ook de opvoeding van hun tweelingzoontjes Lex en Vinz , die nu 2,5 jaar zijn, een rol. "We willen dat de kinderen opgroeien op het platteland en in het groen", zei Geert Daems. "Bovendien sprak het leven in de stad ons niet langer aan. We voelden ons niet meer veilig. De boerenbuiten trok ons aan. Hier hebben we onze draai gevonden. Het is uitgesloten dat we terug in de stad gaan wonen."





En nu? Geert blijft werken als bakker. Natacha is kapster van opleiding. "Ik begin geen kapsalon, ik doe dat niet graag. Ik ben eerder een verkoopster. Ik ga met parfum de markten in Limburg doen. Spijt dat het gedaan is met de winkel heb ik niet. Wel ga ik de babbels met de klanten missen." Nog tot en met nu woensdag houdt het koppel uitverkoop, en daarna gaat de winkel op slot.