"Beter bereikbaar en goed voor vleermuizen" GEMEENTE MAAKT NIEUWE TOEGANGSTUNNEL TOT DE LACROIXGROEVE XAVIER LENAERS

15 februari 2018

02u43 0 Riemst De gemeente Riemst begint aan grote werken in de Lacroixberg, een buiten gebruik gestelde mergelgroeve in Zussen. Een gespecialiseerde firma uit Nederland gaat een tunnel van zeven meter lang boren in de berg. Het is de eerste keer dat werken van zo'n omvang en moeilijkheid op het grondgebied worden gerealiseerd.

"We bouwen een derde toegang tot de groeve", vertelt burgemeester Mark Vos. "Een extra toegang betekent ook een bijkomende uitgang die zeer waardevol kan zijn bij noodgevallen. Het komt de hulpverlening ten goede", klinkt het. "Voortaan kunnen we via die weg voertuigen en materiaal aanleveren om werken in de groeve uit te voeren", vult Mike Lahaye, coördinator groeven bij de gemeente, aan. "De twee bestaande toegangen zijn te smal om werktuigen aan te voeren."





Stabiliteitswerken

"Als we stabiliteitswerken onder de huizen, die bovenop de groeve of in de buurt ervan staan, willen uitvoeren, kunnen we dat met een grote en brede tunnel makkelijker doen. En daarbij, we kunnen efficiënter werken en sparen ook heel wat kosten uit", aldus nog Lahaye, die voor de gemeente toezicht zal houden op de werken. Naast de veiligheid en de grotere bereikbaarheid van de groeve, wordt de tunnel ook geboord voor de vleermuizen. "De Lacroixberg is een zogenaamd Natura 2000-gebied omdat in de groeve een grote populatie vleermuizen z'n winterslaap houdt", licht Mike Lahaye toe.





Schuiloorden

De groeven in de mergelgemeente zijn ideale schuiloorden voor de vleermuizen. De beestjes worden niet gestoord, ze gedijen goed in het donker. In de groeven heerst een constante temperatuur van 11 à 12 graden met een vaste en hoge vochtigheidsgraad van 95 procent en meer. "Belangrijk voor de vleermuizen is dat ook in de groeven voldoende ventilatie is", legt Lahaye uit. "Een nieuwe tunnel in de Lacroixberg zorgt juist door de grootte van de toegang voor meer doorstroming van lucht. Hierdoor wordt het achterliggende gebied in de groeve interessanter voor de vleermuizen", besluit de coördinator.





Toelage

Doordat het een mooie plek voor de nachtdieren is, heeft de gemeente bij het Agentschap Natuur en Bos een toelage aangevraagd voor de bouw van de tunnel. "Juist omdat de werken de habitat van de vleermuizen optimaliseren, bekomen we een subsidie van 80 procent op de kostprijs van de werken", stelde burgemeester Vos. Aan de realisatie van de tunnel hangt een prijskaartje van 33.400 euro vast. Bijna 27.000 ervan wordt door het agentschap gefinancierd.