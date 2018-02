"Aanslag op de leefbaarheid" BUURTCOMITÉ VREEST WINDPARK MET 20 MOLENS OP TONGEREN-OOST XAVIER LENAERS

23 februari 2018

02u49 0 Riemst Energieproducenten Luminus en Elicio hebben bij de stad een aanvraag ingediend voor de bouw van drie windmolens op Tongeren- Oost, een industrieterrein van 50 hectare. Ze zijn 200 meter hoog en leveren stroom voor 6.000 gezinnen. "We vrezen dat de deur op een kier staat voor een windpark met 20 en meer molens", aldus het comité Verontruste Burgers van Riemst.

Het comité kon een kaart van het Departement Omgeving inkijken. Niet enkel de bestaande windmolens en die waarvoor een aanvraag loopt staan erop, ook enkele tientallen andere, waaronder die van het windpark op Tongeren-Oost. Voor het comité het sein tot actie. "Het gaat niet alleen maar om Elst-Millen, waar drie molens gepland zijn en waartegen nu een procedure bij de Raad van State loopt", vertelt Guido Durlet. "De leefbaarheid en gezondheid van de inwoners uit omliggende dorpen in Zuidoost-Limburg worden aangetast."





"Pas in de krokusvakantie wisten we van het bestaan van een aanvraag voor drie windmolens en van het plan voor een windpark op Tongeren-Oost ", aldus het comité. "Met zo'n 20 vrijwilligers uit Riemst en Tongeren hebben we 2.000 brieven bij gezinnen in de buurt van Tongeren-Oost gepost."





Op de enveloppen stond enkel Vertrouwelijk. "We hadden schrik dat mensen de enveloppe in de vuilbak zouden gooien. Door er Vertrouwelijk op te zetten, werd hun nieuwsgerigheid gewekt. In de brief roepen we de gezinnen en alleenstaanden op bezwaar in te dienen tegen de windmolens op Tongeren- Oost."





Overlast

Het comité verzet zich tegen wat op Zuidoost-Limburg afkomt. "De overlast is vele keren groter dan die van drie geplande windmolens in Elst", zeggen Eric Vossen en Emma Durlet. "Er is de slagschaduw, geluidshinder en de vermindering van de waarde van huizen en gronden. Extra hinder wordt veroorzaakt door de lampen op de mast van de molens. Ook de meedraaiende rode lampen, die voor de veiligheid van de luchtvaart vereist zijn, zorgen voor extra problemen: stress, slaapstoornissen en andere nadelige gevolgen op de gezondheid."





Natuurgebied

De bewoners vrezen dat de aanvraag voor drie windmolens op Tongeren-Oost de voorbode is van een windpark. "Als daar 20 of meer molens komen, wordt op het industrieterrein een gigantisch windpark gerealiseerd", aldus het comité. "Bovendien wordt hier een loopje genomen met de Vlarem-wetgeving en met het MER (Milieu Effecten Rapport). Bewust worden de molens per drie aangevraagd om zo een diepgaande MER-studie te ontwijken, die hier vereist is omdat natuurgebied De Kevie en de mergelgroeve De Coolen zo dichtbij liggen. We zijn niet te spreken over het feit dat we niet op tijd en onvoldoende geïnformeerd werden over het windproject", besluit het comité.





Nog tot en met zondag 25 februari kan bij de stad bezwaar tegen de drie windmolens op Tongeren- Oost ingediend worden.