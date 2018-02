Wie helpt padden oversteken? 05 februari 2018

Natuurpunt is op zoek naar Retienaren die in het voorjaar willen helpen met het overzetten van padden. Binnenkort komt het paddentrekseizoen er weer aan en dan moeten er heel wat padden, kikkers en salamanders geholpen worden om te voorkomen dat de diertjes onder de wielen van passerende auto's terechtkomen. In Retie wordt er onder meer hulp gevraagd aan de Hoevendijk. Dat is een drukke sluipweg tussen Pontfort (Retie) en Hoeven (Kasterlee).(BHR)





Wie interesse heeft om de diertjes te helpen, kan zich als vrijwilliger aanmelden via het e-mailadres danny.vanderveken@gmail.com.