Werken in Pijlstraat 27 maart 2018

03u16 0

Deze week wordt er gewerkt in de Pijlstraat in Retie. Het Agentschap Wegen en Verkeer voert er enkele herstellingswerken uit op het eerste gedeelte, tot aan de rotonde aan de Turnhoutsebaan. Het verkeer dat uit de richting van de Sint-Paulusstraat komt en naar de rotonde wil, zal mogelijk blijven. In de andere rijrichting wordt er een plaatselijke omleiding voorzien. Tijdens de werken worden de huidige betonplaten vervangen en wordt de fundering gestabiliseerd en voorzien van nieuw asfalt. De werkzaamheden moeten eind deze week afgerond kunnen worden. (BHR)