Vrouw gewond na ongeval op Markt JVN

14 januari 2019

10u36 0

Een lichte vrachtwagen is zondagochtend rond 2.15 uur op de Markt in Retie in aanrijding gekomen met personenwagen. De bestuurster van de auto, de 26-jarige D.T. uit Dessel, is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur uit Beringen bleef ongedeerd bij het ongeval.