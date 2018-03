Voordracht tuinieren 15 maart 2018

02u55 0

Gemeenschapscentrum Den Dries in Retie zet op dinsdag 27 maart de deuren open voor een voordracht van Tuinhier. Die behandelt de bestrijding van ziektes en plagen in je tuin. De toegang is gratis. Vooraf inschrijven hoeft niet. De avond start om 20 uur. (BHR)