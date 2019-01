Voordracht over composteren en bokashi

24 januari 2019

Op maandag 28 januari organiseert Tuinhier een voordracht in gemeenschapscentrum Den Dries in Retie. Daarbij wordt meer informatie gegeven over composteren en bokashi. Bij die van origine Japanse methode wordt er organisch restmateriaal gebruikt om de bodem te verrijken. De manier van werken is dus verwant aan het composteren, maar ze is toch niet helemaal gelijk. De infoavond start om 20 uur. De toegang is gratis.