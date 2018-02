Volkscafé Foli-A (voor minstens 8 maanden) weer open 02 februari 2018

02u30 0

Mollenaar Koen Van Beckhoven (29) heropent vanavond volkscafé Foli-A, in het centrum van Retie. Zijn achternicht Tinne Verswijvel (22) komt vast mee in dienst. De heropening is een opluchting voor heel wat trouwe klanten, die onder meer via een Facebookgroep zelf op zoek waren gegaan naar een nieuwe uitbater. Het café wordt nu voorlopig van de sloophamer gered, al blijft de toekomst nog onduidelijk. Er is een overeenkomst met een aannemer, maar die kreeg van de gemeente niet de nodige vergunningen. Mogelijk volgt er nog een procedureslag.





Sigarenkistjes

In afwachting kreeg Koen Van Beckhoven dus de toestemming om het café te heropenen. In eerste instantie als een soort van pop-up, minstens tot de maand oktober. "Maar graag nog langer", zegt Van Beckhoven zelf. "We zijn nog niet open, maar ik vind het nu al spijtig dat het maar acht maanden zou duren", liet hij gisteren optekenen. "Aan de inrichting hebben we weinig gewijzigd, ik zie niet in hoe ik die beter kan maken. Met de typische sigarenkistjes in de toog en de tafels verwerkt bijvoorbeeld. Er is hier zoveel te zien. Ik ontdek zelf ook nog elke dag nieuwe dingen." Van Beckhoven was zelf regelmatige klant in de Foli-A, maar gaat nu dus achter de toog plaatsnemen. "Ik zie het helemaal zitten. De Foli-A is echt uniek. Zo'n kans krijg ik nooit meer." Het café behoudt de oude openingsuren: van donderdag tot zaterdag vanaf 19 uur en op zondag vanaf 15 uur. Vanavond om 19 uur gaan de deuren terug open voor het grote publiek. (BHR)