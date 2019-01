Voetbalsupporters dragen laatste derby ten grave BHR

06 januari 2019

17u34 0 Retie Zondagnamiddag speelden voetbalclubs KSK Branddonk en KFC Witgoor Sport voor de allerlaatste keer tegen elkaar. KSK Branddonk fusioneert met KSK Retie en zal zo voortaan één club vormen: KBSK Retie. Het was dus de laatste keer dat het groen-zwart van Branddonk en het geel-groen van Witgoor Sport elkaar in de ogen keek.

Voor de gelegenheid kwamen de supporters van Witgoor Sport met de fiets naar Branddonk afgezakt, waar ze de laatste honderden meters in stoet aflegden naar het stadion. Daarbij werden de supporters, zo’n honderdtal in totaal, geleid door een man verkleed als pastoor en door enkele supporters die samen een doodskist naar het stadion droegen, als symbool voor het einde van KSK Branddonk en de allerlaatste derby met hun Desselse voetbalbroeders. De ‘Yellow-Green Warriors’ brachten ook een spandoek en stadionfakkels mee en probeerden hun ploeg al zingend aan de overwinning te helpen. Ook de thuissupporters zorgden voor de nodige sfeer, ook zij hadden enkele rookbommen en een spandoek voorzien.

“Het is jammer dat het de laatste derby was tussen onze clubs”, zegt Jonas Segers van de supportersvereniging ‘Geel-Groen’ van Witgoor Sport. “Het zijn toch altijd sfeervolle matchen waar je als supporter naar uitkijkt. Voor ons is het vaak de match van het jaar. Hopelijk belandt de nieuwe Retiese fusieclub één van de komende jaren bij ons in de reeks. Dan gaan we zeker opnieuw een leuke actie plannen.” Op het veld haalde Witgoor Sport het met 0-1 van hun streekgenoten.