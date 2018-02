Vijf maanden werken in Kasteelstraat 23 februari 2018

02u50 0 Retie Vanaf maandag 26 februari wordt er in de Kasteelstraat in Retie gestart met grote wegen- en rioleringswerken. Die zullen in totaal bijna vijf maanden in beslag nemen. De voorbereidende werken gingen al eind 2017 van start.

Bij de werken wordt het stuk tussen de kruispunten met de Sint-Paulustraat en de Staarpad stevig onder handen genomen. Ter hoogte van de Staarpad wordt er aangesloten op de bestaande wegenis. Er wordt onder meer een nieuwe gescheiden rioleringsstelsel voorzien, er komen fiets- en wandelpaden aan beide kanten van de weg, de openbare verlichting wordt vernieuwd en er komen groene accenten.





In de vernieuwde Kasteelstraat krijgt de auto een pak minder ruimte. Zo worden er verkeersremmers aangelegd waarbij er telkens maar één auto tegelijk kan passeren. Bedoeling is om het autoverkeer in het centrum zo te ontmoedigen en de fietsers en voetgangers meer ruimte te geven.





De werken zullen voor de nodige hinder zorgen voor het verkeer. Zo zal het kruispunt van de Kasteelstraat en de Sint-Paulusstraat een drietal weken gedeeltelijk ingenomen worden om de aansluiting op de bestaande riolering mogelijk te maken. Het verkeer moet dan over één rijstrook. Tijdelijke verkeerslichten moeten er dan voor zorgen dat je in beide richtingen toch kan passeren. Het einde van de werkzaamheden is voorzien voor het bouwverlof van dit jaar.





De werken in de Kasteelstraat maakt deel uit van het project 'Re10', waarbij het centrum van de gemeente gedeeltelijk wordt vernieuwd op tien jaar tijd. (BHR)