Verboden, maar toch gevel vernield BUURTBEWONERS ZIJN ZWAAR VERVOER IN SMALLE STRAAT BEU TOON VERHEIJEN

20 augustus 2018

02u30 0 Retie Een aanhangwagen met twee strobalen is zaterdagmiddag tegen een gevel in de Hovenstraat beland. Het gevaarte kwam los van een tractor. De beschadigde stenen hebben een emotionele waarde. De buurt eist dat ingegrepen wordt tegen zwaar verkeer.

De tractor met de lange platte aanhangwagen met daarop twee grote ronde strobalen reed iets na 10 uur de Hovenstraat in. André Van Baelen lag in de woonkamer, gelukkig enkele meters van de voorgevel, te slapen in de zetel. Zijn partner zat achteraan in de tuin. "Plots was er die harde knal en ik liep naar binnen", vertelt de vrouw. "Er was niet meteen veel te zien, maar toen we naar buiten gingen, bleek het toch wel serieus. Scheuren in de muur, bakstenen kapot, de dorpels gebroken, het raamkozijn geraakt. Als bij wonder is de raam niet gesprongen, maar er zal toch een nieuw moeten komen. De aanhangwagen is vol op de hoek terechtgekomen en was gelukkig niet te zwaar geladen. Als die vol met die strobalen ligt, dan is de ravage veel groter."





Emotioneel

Plots krijgt André tranen in de ogen. "Over de schade op zich maak ik me niet zo druk. Dat zal allemaal wel in orde komen. Die dorpels, hoe stom het ook kan klinken, dat doet me nog het meeste pijn. Die kwamen van mijn ouderlijk huis. Die had ik daar gerecupereerd. Sinds een paar maanden lagen ze hier als vensterbank. Eentje zal ik al zeker moeten wegdoen."





Het ongeval met de aanhangwagen doet de gemoederen in de straat over het sluip- en vooral zware verkeer oplaaien. "Tractors, vrachtwagens alle dagen opnieuw", vertelt buurtman Jef Ooms. "Het wordt er alleen maar erger op. Het bord 'verboden boven de 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer' wordt genegeerd." Andere buren beamen dat. "Deze straat wordt enorm veel gebruikt door verkeer dat er eigenlijk niet moet zijn. Vandaag is dat nog maar eens bewezen. Gelukkig maar dat er geen fietsers aankwamen."





Knip

Schepen van verkeer Luc Janssens (Nieuw Retie) ontkent niet dat er 'problemen' zijn met de Hovenstraat. "Normaal is het de bedoeling dat je van de Kloosterstraat naar de Kerkhofstraat rijdt via het kruispunt, maar veel verkeer mijdt het centrum en neemt de Hovenstraat als sluiproute. We weten dat. We hebben er ooit aan gedacht om een knip te maken, maar dat heeft dan ook weer zijn impact. Dat moet in een groter geheel bekeken worden. We doen ook regelmatig controle, maar dat kan uiteraard ook niet altijd. Het wordt in elk geval mee opgenomen in het masterplan rond mobiliteit."